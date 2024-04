NFL: Tom Brady vor Comeback? Video befeuert Gerüchte

Was plant Tom Brady? Der NFL-GOAT hält sich auch im Ruhestand erstaunlich fit - etwa für ein Comeback?

Jetzt postete der siebenmalige Super-Bowl-Champion ein Video in seiner Instagram-Story, das ihn beim Training unter Palmen zeigt. Darin ist der 46-Jährige zu sehen, wie er einen beachtlichen Sprint hinlegt.

Dazu schrieb Brady „24 Jahre später...“. Damit spielt er auf seinen 40-Yard-Sprint im Combine der NFL im Jahr 2000 an, als er mit 5,17 Sekunden vergleichsweise ein Schneckentempo hinlegte. Beim NFL-Draft wurde er daraufhin erst in der sechsten Runde an 199. Stelle von den New England Patriots gepickt.

An seinem Tempo scheint Brady gearbeitet zu haben. Und nicht nur das: Der gebürtige Kalifornier ist oberkörperfrei zu sehen und zeigt sich austrainiert.

Tom Brady zu Comeback: „Ich habe nichts dagegen“

Dass sich Ex-Profis der NFL auch nach ihrer aktiven Karriere fit halten, ist nichts Seltenes. Doch in Bradys aktueller Situation ist es dennoch bemerkenswert. So befeuerte Brady bereits vor rund einer Woche ordentlich die Gerüchteküche um ein mögliches Comeback.

Da hatte er bereits angedeutet, für eine NFL-Rückkehr offen zu sein. Im Podcast DeepCut with VicBlends von Victor Fontanez sagte er über ein Comeback: „Ich habe nichts dagegen.“ Dafür müsse jedoch das richtige Team anrufen.

Brady wird am 12. Juni in Hall of Fame der Patriots aufgenommen

Brady selbst hatte dann die Patriots, aber auch die Las Vegas Raiders als potenzielle Stationen ins Spiel gebracht. Bei letzteren wird der 46-Jährige künftig wahrscheinlich zum Minderheitseigentümer. Der Kauf ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Sollte der Deal durchgehen, wäre es für Brady allerdings noch etwas komplizierter zurückzukommen. Dann bräuchte er die Zustimmung von 24 der 32 Besitzer der NFL-Teams. Zudem hat Brady auch einen hochdotierten Job als TV-Experte bei Fox angenommen.

Ob Brady zurückkommt, bleibt also erst einmal offen. Schon sicher ist dagegen: Der dreimalige NFL-MVP wird in einer Zeremonie am 12. Juni im Gillette Stadium in die Hall of Fame der Patriots aufgenommen.