NFL: Mahomes nimmt NFL-Raser in Schutz

Rashee Rice, Spieler der Kansas City Chiefs, sorgte während der NFL-Offseason für Aufsehen, indem er an einem illegalen Straßenrennen teilnahm, bei dem sich ein Unfall ereignete. Hierfür würde der Footballer angeklagt. Zudem soll Rice einen Mann in einem Nachtclub angegriffen haben. Bei den OTAs am Mittwoch bezog Chiefs-Quarterback Patrick Mamohes zu den Vorfällen rund um seinen Teamkollegen Stellung.