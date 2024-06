Novum bei populärer NFL-Doku

In diesem Jahr werden nicht nur die New York Giants bei Hard Knocks gezeigt, sondern auch die Chicago Bears. Für das NFL-Franchise aus Chicago ist das eine Premiere.

Bereits ab dem 2. Juli werden die Stars der Bears in ihrer Vorbereitung von Kameras begleitet. Zu sehen ist das Ganze in den USA ab dem 5. August. Deutsche Football-Fans können die Bears ein wenig später über den NFL Game Pass verfolgen.

In der US-amerikanischem Doku-Soap werden verschiedene Footballteams der NFL in der Preseason von Kamerateams begleitet. Üblicherweise wird jedes Jahr ein Team in fünf Folgen durchleuchtet. Im Fokus der diesjährigen Ausgabe stehen die Bears mit ihrem First Pick Caleb Williams. Fans können verfolgen, wie sie um den Quarterback herum den endgültigen Kader formen.

„Das Trainingscamp 2024 wird für uns eine wichtige Vorbereitung auf das Erreichen unserer Saisonziele sein und wir freuen uns darauf, die Fans zu Hause mit auf die Reise zu nehmen“, verkündete Ryan Poles, der General Manager der Bears.

Hard Knocks: Premiere für die Bears

Das erste Mal wurde die Dokuserie bereits 2001 ausgestrahlt, regelmäßig wird sie aber erst seit 2012 produziert. Seit 2013 regelt die NFL klar, wer begleitet wird. Dass die Entscheidung in diesem Jahr auf die Bears gefallen ist, liegt vor allem an der Performance der letzten Jahre.

Denn: Meldet sich kein Franchise freiwillig, wird eines ausgewählt, das in den letzten zehn Jahren nicht an der Show teilgenommen hat, keinen neuen Chef-Trainer oder in den letzten beiden Jahren die Playoffs erreicht hat.

All das trifft auf die Bears zu: Head Coach Matt Eberflus ist bereits seit 2023 da, die letzten Playoffs haben die Bears 2020 erreicht und sie wurden noch nie in der Serie gezeigt. Dazu kommt, dass das Team aus Chicago als mögliches Überraschungsteam für die kommende Saison gehandelt wird.

Produzentin Shannon Furman erklärte in einer Pressemitteilung: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir eine so bekannte NFL-Franchise in Hard Knocks zeigen können. (...) Wir sind der gesamten Organisation dankbar, dass sie uns ihre Türen für ein sicherlich spannendes Trainingscamp in diesem Sommer geöffnet hat.“

Novum bei Hard Knocks

Der Erfolg von Hard Knocks spricht für sich. Aufgrund der hohen Beliebtheit der Serie gibt es mehrere Ableger von ihr. Bis zur Saisonvorbereitung werden in dieser Offseason auch die New York Giants begleitet. Seit 2021 gibt es diese zusätzliche In-Season-Staffel.