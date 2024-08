Das größte Pulverfass der NFL

Gefallener Superstar vs. gescheitertes Talent

NFL: Wilson und Fields im Quarterback-Duell

„Ich werde auf jeden Fall antreten. Ich habe definitiv nicht die Einstellung, das ganze Jahr draußen zu sitzen. Ich komme jeden Tag her und gebe alles, was ich habe. Ich dränge ihn dazu, sein Bestes zu geben, und er drängt mich dazu, jeden Tag mein Bestes zu geben“, sagte der 25-Jährige.

Steelers schieben Quarterback-Entscheidung lange auf

Mit Blick auf das zurückliegende Trainingslager und die Preseason-Spiele ist klar: „das Beste“ sah bislang noch nicht allzu glorreich aus. In allen drei Vorbereitungsspielen setzte es für Pittsburgh Pleiten, einen Touchdown-Pass brachte dabei keiner der beiden Spielmacher zustande. Wen also zum Leader ernennen?

TV-Analyst flippt wegen Wilson aus

„Ich werde das im nationalen Fernsehen sagen ... Russell Wilson, du fängst an, mich zu nerven. Jemand musste es sagen, also werde ich es sagen. Russ, du hast vergangenes Jahr versagt. Man hat dir 37,5 Millionen Dollar gezahlt, damit du gehst. Die Broncos waren bereit, das Geld zu verlieren, um dich loszuwerden“, polterte der ESPN-Analyst in der Sendung First Take.