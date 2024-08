NFL: Comeback geplatzt! Star-Receiver entlassen

NFL: Rückkehr nach langer Pause

Starke Leistung im letzten Preseason-Spiel

Der 1,93 Meter große und 96 Kilogramm schwere Bryant, der vor dem Draft 2014 die 40 Yards in 4,42 Sekunden lief und diese Geschwindigkeit beibehielt, fing im Preseason-Finale gegen New England drei Pässe für 20 Yards und einen Touchdown. Zudem zog er zwei Pass Interference Strafen, die weitere 64 Yards einbrachten.

Vergangene Erfolge und Rückschläge

Bryant wurde von Toronto und Edmonton in der CFL verpflichtet, trat jedoch nie in einem Spiel an. Er verbrachte auch Zeit in mehreren Minor Leagues, darunter 2023 bei Vegas in der XFL.