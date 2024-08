NFL: Olympia-Projekt stößt auf heftige Kritik!

SPORT1 20.08.2024 • 15:17 Uhr In der NFL werden erste Weichen für die Teilnahme der Superstars an Olympia 2028 in Los Angeles gestellt. Doch die Pläne stoßen nicht überall auf Begeisterung.

Sehen wir in vier Jahren das erste Dream Team im American Football bei Olympia? 2028 werden die Olympischen Spiele in Los Angeles ausgetragen, und schon jetzt werden in der NFL die Weichen gestellt für die Teilnahme der Superstars am Flag Football.

Diese etwas weniger körperbetonte Variante des American Football ist in vier Jahren erstmals olympisch.

„Der Enthusiasmus, den wir unter unseren Spielern (…) für Flag Football ‚28 gesehen haben, ist bemerkenswert“, sagte NFL-Vizepräsident Jeff Miller am Montag in einer Medienrunde, an der auch der Bleacher Report teilnahm.

Bevor der Traum der NFL-Profis von Olympia wahr werden kann, muss sich die Spielergewerkschaft mit den Bossen der Liga aber erst einmal über die Rahmenbedingungen der Abstellung einigen.

Die Spiele in L.A. werden vom 14. bis 30. Juli 2028 ausgetragen, werden also erst kurz vor dem Start der Preseason zu Ende sein. Das wäre vom Timing her für die NFL aber nahezu ideal, die meisten Stars kommen in der Preseason kaum zum Einsatz und wären rechtzeitig wieder bei ihren Teams für die Anfang September beginnende Saison.

NFL-Vize macht Superstars Hoffnung

„Wir hoffen natürlich, dass die Spieler, die an den Olympischen Spielen teilnehmen und ihr Land vertreten wollen, die Möglichkeit dazu haben“, betonte Miller: „Daran arbeiten wir aktiv.“

Zahlreiche Superstars der Szene, von Patrick Mahomes über Joe Burrow bis zu Justin Jefferson, haben bereits ihren Willen bekräftigt, bei den Spielen 2028 dabei zu sein.

Während bei den NFL-Stars die Vorfreude auf das Event schon jetzt greifbar ist, werden auf der anderen Seite aber auch kritische Stimmen laut.

Flag-Football-Quarterback. „Das ist respektlos“

„Ich denke, es ist respektlos, dass sie einfach automatisch davon ausgehen, zum Olympia-Team zu gehören“, ärgerte sich Darrell Doucette im Guardian über die plötzliche Popularität des Flag Football innerhalb der NFL.

Den Quarterback des US-Flag-Football-Teams stört, dass die NFL-Stars „nichts dazu beigetragen haben, dieses Spiel zu entwickeln, um zu den Olympischen Spielen zu gelangen“ und appelliert: „Gebt den Jungs, die diesem Spiel geholfen haben, dorthin zu kommen, wo es jetzt ist, ihren Respekt.“

Doucette führte die USA 2021 zum WM-Titel und 2022 zum Triumph bei den World Games. Außerdem gewann er mit seinem Team den Titel beim Americas Continental Championship und wurde bei dem Turnier zum MVP ernannt.