Fehlstart perfekt! Underdog schockt Ravens - und es könnte noch schlimmer kommen

Die Baltimore Ravens stehen nach einer überraschenden 23:26-Niederlage gegen die Las Vegas Raiders vor großen Herausforderungen. Im heimischen M&T Bank Stadium mussten Lamar Jackson und sein Team eine bittere Niederlage hinnehmen, die sie auf 0:2 in der Saison zurückwirft.

Zum ersten Mal seit neun Jahren starten die Ravens mit zwei Niederlagen in die Saison – eine Situation, die sie in ihrer 29-jährigen Geschichte nur fünfmal erlebten. In den vorherigen vier Fällen verpassten sie stets die Playoffs.

Jackson: "Wir müssen unser Mojo finden"

Lamar Jackson, der Quarterback der Ravens, äußerte sich nach dem Spiel enttäuscht: „Wir müssen unser Mojo finden und das tun, was wir können, denn das sind nicht wir.“ Die Ravens verloren beide Spiele der Saison nur knapp. Bereits im Auftaktspiel gegen die Kansas City Chiefs scheiterte ein letzter Versuch in der Endzone. Gegen die Raiders entschied ein 38-Yard-Field-Goal von Daniel Carlson 27 Sekunden vor Schluss das Spiel.

Die Ravens, die zu Beginn der Saison als zweitgrößter Super-Bowl-Favorit galten, finden sich nun am Ende der AFC North wieder. In der Ära von Coach John Harbaugh war Baltimore nur einmal zuvor mit 0:2 gestartet – 2015, ein Jahr, das mit einem enttäuschenden 5:11 endete. Harbaugh bleibt jedoch optimistisch: „Wir werden uns nicht von dem definieren lassen, was andere sagen. Wir wissen, dass wir ein gutes Team sind und werden uns verbessern.“

Jacksons ungewohnte Situation

Lamar Jackson, der amtierende NFL MVP, hat zum ersten Mal seit Dezember 2021 zwei Spiele in Folge verloren. „Ich bin es nicht gewohnt, 0:2 zu stehen“, sagte Jackson, der 21 von 34 Pässen für 247 Yards, einen Touchdown und eine Interception warf. Die Niederlage gegen die Raiders war eine der größten Überraschungen in der Geschichte der Ravens, die als 8,5-Punkte-Favoriten ins Spiel gingen. Überschattet wurde die Partie von dem Kollaps eines Schiedsrichters.

Probleme in der Offensive

Die Ravens kämpften mit einer neu formierten Offensive Line, elf Strafen und Problemen bei Kicker Justin Tucker, der aus großer Distanz schwächelt. „Es ist unsere eigene Disziplinlosigkeit, die uns diese Probleme bereitet“, erklärte Offensive Tackle Ronnie Stanley. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen.“

Ein schwieriger Sommer und harte Zeiten voraus

Der Sommer war hart für die Ravens: Der langjährige Offensive-Line-Coach Joe D'Alessandris verstarb, und mehrere Spieler waren in Autounfälle verwickelt. Nun stehen schwere Spiele gegen die Division-Champions Dallas und Buffalo sowie ein Auswärtsspiel in Cincinnati bevor. Laut ESPN Analytics haben die Ravens in den nächsten drei Spielen jeweils nur eine 50-prozentige oder geringere Siegchance.

