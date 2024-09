Nächster Ex-NFL-Star enthüllt Horror-Diagnose

SPORT1-AI 26.09.2024 • 06:14 Uhr Ex-Vikings-Quarterback Tommy Kramer gibt seine Demenzdiagnose bekannt, inspiriert von Brett Favre. Er bleibt optimistisch und blickt auf seine erfolgreiche NFL-Karriere zurück.

Der frühere Quarterback der Minnesota Vikings, Tommy Kramer, hat auf Social Media bekannt gegeben, dass bei ihm Demenz diagnostiziert wurde. Der 69-Jährige, der 13 seiner 14 NFL-Saisons bei den Vikings verbrachte und 1986 nach einer herausragenden Saison im Passer Rating den Pro Bowl erreichte, teilte die Nachricht auf seinem X-Account mit.

Die Diagnose erhielt er vor etwas mehr als einem Jahr in der Cleveland Clinic im Rahmen eines Gesundheitsprogramms für ehemalige NFL-Spieler.

Inspiration durch Brett Favre

Kramer entschied sich, seine Erkrankung öffentlich zu machen, nachdem der Pro Football Hall of Fame-Quarterback Brett Favre am Dienstag während einer Kongressanhörung enthüllte, dass er an Parkinson leidet. Kramer berichtete, dass seine Ärzte bei der einjährigen Nachuntersuchung feststellten, dass die Demenz nicht fortgeschritten sei und er aufgehört habe, Alkohol zu konsumieren, um besser damit umzugehen.

„Bitte, kein Mitleid“, schrieb Kramer. „Ich habe ein großartiges Leben gelebt und würde nichts ändern. Niemand wollte mehr gewinnen als ich, und ich habe nie aufgegeben, und genau so werde ich auch diesen Kampf angehen.“

Karriere und Vermächtnis

Kramer, gebürtig aus San Antonio, Texas, wurde 1977 in der ersten Runde von den Vikings gedraftet. Er erhielt den Spitznamen „Two Minute Tommy“ aufgrund seiner Erfolge in den Schlussminuten der Spiele. Am bekanntesten ist sein 46-Yard-Hail-Mary-Pass für einen Touchdown im Jahr 1980, der von Ahmad Rashad mit einer Hand gefangen wurde und den Vikings den Divisionstitel gegen die Cleveland Browns sicherte. In diesem Spiel warf Kramer für 456 Yards und vier Touchdowns.

Statistiken und Herausforderungen

In der Geschichte der Vikings rangiert Kramer in den Passing Yards an zweiter Stelle, nur hinter dem Hall of Fame-Mitglied Fran Tarkenton. Allerdings wurde seine Karriere häufig durch Verletzungen unterbrochen. 1979 wurde er zum Starter, dem einzigen Jahr, in dem er alle 16 Spiele absolvierte. Seine letzte NFL-Saison spielte er 1990 für die New Orleans Saints.