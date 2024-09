NFL: Erneute Wende für deutschen Profi!

SPORT1 26.09.2024 • 07:31 Uhr Wieder wird der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson von den New York Giants entlassen. Aber auch diesmal währt sein Status als Free Agent nicht lange.

Das Auf und Ab für den deutschen NFL-Profi Jakob Johnson geht weiter. Am vergangenen Dienstag wurde der 29-Jährige von den New York Giants entlassen - und kurze Zeit später wieder in den Practice Squad aufgenommen.

Wie der Giants-Reporter Art Stapleton am Dienstag vermeldete, hatte der gebürtige Stuttgarter seine Abfindungszahlung bereits erhalten. Als Free Agent hätte er sich damit jedem der 32 NFL-Teams anschließen können, eine schnelle Rückkehr in den Practice Squad der New Yorker galt jedoch als wahrscheinlich.

Nach Entlassung: Johnson wieder im Practice Squad der Giants

Vor einigen Stunden bestätigten dann auch die Giants auf X, dass Johnson wieder in den Practice Squad aufgenommen wurde.

Damit geht die emotionale Achterbahnfahrt für den Fullback weiter.

Johnson schloss sich am 16. August den Giants an, nachdem er zuvor einen großen Teil der Free Agency ohne Team gewesen war. Es folgte ein ständiges Auf und Ab. In der Preseason absolvierte er zwei Spiele für die Franchise, beim Roster Cut wurde er gestrichen, schaffte es durch eine Verletzung von Center Austin Schlottmann dann doch noch in den 53-Mann-Kader.

NFL-Einsätze weiter möglich

Als Spieler des Practice Squads besteht für den Deutschen die Möglichkeit, in den 53-er-Kader oder in den Spieltagskader aufgenommen zu werden.