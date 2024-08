Deutscher NFL-Star Jakob Johnson findet neues Team

SPORT1 16.08.2024 • 19:25 Uhr Die New York Giants nehmen Jakob Johnson unter Vertrag. Der Stuttgarter war nach zwei Jahren bei den Las Vegas Raiders zuletzt Free Agent gewesen. Es ist seine dritte Station in der NFL.

Der deutsche NFL-Star Jakob Johnson hat ein neues Team gefunden. Die New York Giants verkündeten am Freitag, dass sie den gebürtigen Stuttgarter unter Vertrag nehmen.

Der 29-Jährige war nach zwei Saisons bei den Las Vegas Raiders zuletzt Free Agent gewesen, da sein Vertrag nach der vergangenen Spielzeit ausgelaufen war.

Für den Deutschen ist es bereits die dritte Station in der NFL. 2019 hatte es der Fullback über das International-Player-Pathway-Programm in die beste Football-Liga der Welt geschafft, war als Undrafted Free Agent von den New England Patriots unter Vertrag genommen worden.

Giants sind dritte NFL-Station für Johnson

Für den sechsmaligen Super-Bowl-Sieger spielte er bis 2021, anschließend unterschrieb er bei den Raiders. Johnson kommt nach fünf Jahren in der NFL auf insgesamt 67 Spiele.

Im September 2020 gelang Johnson in der NFL Historisches. Im Spiel der Patriots gegen die Seattle Seahawks gelang ihm als erst zweitem Deutschen überhaupt ein Touchdown in der NFL - zudem als erster Offensivspieler. Vor ihm hatte nur der ehemalige Defensive Tackle Markus Kuhn einen Touchdown erzielt.

Bei den Giants trifft Johnson auf einen langjährigen Weggefährten: Offensive-Line-Coach Carmen Bricillo arbeitete mit dem Deutschen bereits bei den Raiders und bei den Patriots zusammen und könnte den 29-Jährigen seinem neuen Arbeitgeber (er ist selbst erst seit Januar in New York) als Neuverpflichtung vorgeschlagen haben.

Die Giants verzichten in ihrem Roster für Johnson auf den verletzten Tight End Tyree Jackson, wie sie in einer Mitteilung über den Johnson-Transfer vermelden.

Sollte es Johnson auch in den finalen Kader der Giants schaffen, sehen ihn die deutschen Fans noch in diesem Jahr in Deutschland live. Die Giants bestreiten ihr viertes Saisonspiel am 10. November in der Münchner Allianz Arena gegen die Carolina Panthers.

