NFL-Experte Esume traut Chiefs den "Three-peat" zu

Kansas City kann mit dem dritten Super-Bowl-Gewinn in Serie Historisches schaffen.

Die Kansas City Chiefs haben in der US-Football-Profiliga NFL die Chance, mit dem dritten Super-Bowl-Gewinn in Serie Historisches zu schaffen. RTL-Experte Patrick Esume hält das durchaus für möglich. "Wenn man einem Team in der NFL-Geschichte den Three-peat zutrauen kann, dann sind das die Kansas City Chiefs mit ihrem Superstar Patrick Mahomes und vor allem mit ihrem Headcoach Andy Reid", sagte der Hamburger im SID-Interview. "Diese Kombination macht den Unterschied."