NFL: Massive Vorwürfe! Anwalt von Skandal-Quarterback reagiert

SPORT1-AI 12.09.2024 • 17:22 Uhr Gegen Deshaun Watson wird eine neue Klage wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs erhoben. Der Anwalt des Skandal-Quarterbacks reagiert auf die Vorwürfe.

Deshaun Watson, Quarterback der Cleveland Browns, hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Körperverletzung, die Anfang dieser Woche in einer Zivilklage in Texas eingereicht wurden, zurückgewiesen.

„Deshaun bestreitet die Anschuldigungen in der am Montag eingereichten Jane-Doe-Klage entschieden“, schrieb Watsons Anwalt Rusty Hardin am Mittwoch in einer Stellungnahme.

„Wir haben ihn gebeten, sich nicht weiter zu äußern, während dieses Verfahren vor Gericht läuft, sind aber zuversichtlich, dass er letztendlich entlastet wird. Wir werden bereit sein, diesen Fall zu gegebener Zeit vor Gericht zu verteidigen, beabsichtigen jedoch nicht, unsere Verteidigung in den Medien zu führen.“

NFL geht massiven Vorwürfen nach

Die NFL teilte am Dienstag mit, dass sie die Beschwerde im Rahmen der Richtlinien für persönliches Verhalten überprüft. Watson wird allerdings zunächst nicht vom Commissioner freigestellt, da es keine formellen Anklagen gibt und die Überprüfung der Liga gerade erst begonnen hat.

Browns-Coach Kevin Stefanski bestätigte, dass Watson am Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars starten wird, lehnte jedoch einen Kommentar zur Klage ab und verwies auf eine am Dienstag veröffentlichte Erklärung des Teams.

„Wir lassen den ordentlichen Rechtsweg seinen Lauf nehmen und folgen den Richtlinien der NFL“, sagte Stefanski, der hinzufügte, dass er vor der Einreichung der Klage nichts von den Vorwürfen gegen Watson wusste.

„Der schwerwiegendste und empörendste Fall“

Tony Buzbee, der Anwalt der Frau, die die Klage eingereicht hat, erklärte in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme, dass er seit Monaten versucht habe, die Angelegenheit privat zu klären.

„Wir haben uns zehn Monate lang an das Büro von Anwalt Rusty Hardin gewandt, um diesen Fall zu lösen“, hieß es in Buzbees Erklärung. „Wir wussten, dass dieser Fall der schwerwiegendste und empörendste Fall ist, der bisher gegen Watson erhoben wurde, und unsere Mandantin, die zu Recht traumatisiert ist, wollte eine private Lösung versuchen.“

Laut der am Montag im Harris County, Texas, eingereichten Klage ereigneten sich die angeblichen Handlungen im Oktober 2020, bevor Watson und eine Frau, die in der Klage als „Jane Doe“ bezeichnet wird, in der Wohnung der Frau zu Abend essen wollten. Watson war damals Mitglied der Houston Texans.

Die Klage beschreibt, dass Watson die Frau in einem Restaurant in Houston kennenlernte, ihre Telefonnummer erhielt und zunächst versuchte, sie zu einem Treffen in der Houston Galleria zu überreden. Die Frau stimmte schließlich einem Abendessen in ihrer Wohnung zu. Am Abend des Treffens soll Watson Schwierigkeiten gehabt haben, die Wohnung zu finden, und begann, die Frau am Telefon aggressiv anzuschreien.

Erneuter Wirbel um Deshaun Watson

Watson hatte bereits 2022 eine 11-Spiele-Sperre absitzen müssen, nachdem über zwei Dutzend Frauen ihn des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt hatten, es ging stets um übergriffiges Verhalten bei Massage-Sessions. Zwei texanische Geschworenengerichte hatten damals entschieden, keine strafrechtlichen Anklagen gegen Watson zu erheben. Dennoch musste er eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar zahlen und sich einer Verhaltenstherapie unterziehen.

Die Browns hatten im März 2022 sechs Draft Picks, darunter drei Erstrundenpicks, für Watson eingetauscht und ihm einen voll garantierten Vertrag über 230 Millionen Dollar gegeben - ein NFL-Rekord zu dieser Zeit.