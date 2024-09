NFL: Nach Fehlstart steht "alles steht zur Debatte"

Bitterer Fehlstart für die Jacksonville Jaguars in die neue NFL-Saison. Nach drei Pleiten in Folge braucht es Veränderungen, um die unzähligen Probleme zu lösen.

Die Jacksonville Jaguars stehen nach einem ernüchternden 0:3-Start in der NFL -Saison 2024 vor großen Herausforderungen. Trainer Doug Pederson lässt keine Möglichkeit ungenutzt, um die Wende herbeizuführen. Nach der deutlichen 10:47-Niederlage gegen die Buffalo Bills im Highmark Stadium erklärte er: „Es müssen Veränderungen her, sei es im Spielplan, beim Personal, einfach alles. Alles steht zur Debatte, und das sind Dinge, die ich mir ansehen muss, die wir uns als Team ansehen müssen.“

Obwohl Pederson keine konkreten Aussagen zu möglichen Änderungen in der Startaufstellung machte, bleibt auch Quarterback Trevor Lawrence nicht von Kritik verschont. „Man sagt, alles steht zur Debatte, wir müssen uns die Verletzungen ansehen“, so der Coach.

Offense der Jaguars mit großen Problemen

Die Offense der Jaguars kämpft seit dem Saisonauftakt gegen Miami mit großen Schwierigkeiten. In den vergangenen zehn Vierteln erzielte das Team nur 23 Punkte und konnte lediglich 5 von 27 Third Downs verwandeln. Lawrence brachte in dieser Zeitspanne 47,5 % seiner Pässe für 432 Yards und einen Touchdown bei einer Interception an den Mann und wurde zehnmal gesackt. Gegen Buffalo waren es 21 von 38 Pässen für 178 Yards, ein Touchdown und eine Interception.