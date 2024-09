Spektakulärer 97-Yard-Touchdown mit Rekordfang

Justin Jefferson brilliert mit einem 97-Yard-Touchdown nach Sam Darnolds Pass, führt die Vikings zur 10:0-Führung und schreibt Geschichte im U.S. Bank Stadium.

Minnesota Vikings Receiver Justin Jefferson hat seinem neuen Quarterback Sam Darnold eine einfache Anweisung für diese Saison gegeben: „Vertrau mir.“ Darnold nahm sich diesen Rat zu Herzen und zeigte am Sonntag, was Vertrauen bewirken kann. Aus der eigenen Endzone heraus warf er einen tiefen Pass auf Jefferson, der sich gegen eine doppelte Deckung durchsetzte und den Ball in einen spektakulären 97-Yard-Touchdown verwandelte.