Vierte Gehirnerschütterung: Muss Tua jetzt ein Zeichen setzen?

Tua Tagovailoa hat in seiner NFL-Karriere schon so manches Tief überwunden. Doch die Geschichte wiederholt sich - und das auf schmerzhafte Weise. Im Thursday Night Game der gerade begonnenen Saison gegen die Buffalo Bills musste der Quarterback der Miami Dolphins das Spielfeld verlassen, nachdem er von Bills-Safety Damar Hamlin mit einem fairen Tackle gestoppt worden war.

Der ständige Begleiter: Die Gehirnerschütterung

Bereits 2022 wurde Tagovailoa von einer Serie schwerer Kopfverletzungen heimgesucht. Innerhalb einer Saison erlitt er zwei Gehirnerschütterungen, was zu einem großen Aufschrei führte. Besonders beunruhigend: Beim Spiel gegen die Cincinnati Bengals hatte der Spielmacher der Dolphins die sogenannte Fechtstellung gezeigt, ein Anzeichen für eine schwere Gehirnverletzung. Fans und Experten forderten mehr Schutz in der NFL.

Nach diesen Vorfällen sprach Tagovailoa offen über einen möglichen Rücktritt: „Es geht um meine Gesundheit, es geht um meinen Körper. Noch liebe ich es, auf dem Feld zu stehen. Nach solchen Ereignissen kann sich das schnell ändern. Und wenn das sein sollte, höre ich auf.“ Auch aus seiner Familie kamen Stimmen auf, dass er über ein Karriereende nachdenken sollte. In einem Interview mit der The Dan Le Batard Show im vergangenen Monat stellte er klar, dass es vor allem seine Mutter war, die ihn bat, seine Spielerkarriere zu überdenken.

Star-Quarterback am Scheideweg

Mit 26 Jahren steht Tua nun also an einem entscheidenden Punkt. Er ist jung, talentiert und für viele das Gesicht der Dolphins. Doch über all dem schwebt die Sorge um seine Gesundheit. Die Entscheidung, ob er weitermachen soll, könnte wegweisend für sein zukünftiges Leben sein. Mit mehr als 73 Millionen US-Dollar an Karriereeinnahmen wäre der Rücktritt des aktuell drittbestbezahltesten NFL-Spielers finanziell abgesichert. Aber es geht um mehr als Geld – es geht um seine langfristige Gesundheit und Lebensqualität.

Gehirnerschütterung ein ständiger Begleiter

In der NFL sind Kopfverletzungen kein Einzelfall. Viele Spieler leiden nach ihrer Karriere an den Folgen von Gehirnerschütterungen, häufig verbunden mit chronisch traumatischer Enzephalopathie (CTE), einer degenerativen Gehirnerkrankung, die durch wiederholte Kopftraumata verursacht wird.

NFL-Coach: „Das ist es einfach nicht wert“

Ein Vorbild für die NFL?

Wenn Tagovailoa den Mut aufbringt, seine Karriere zu beenden, würde er nicht nur ein Zeichen für sich selbst setzen, sondern auch für andere Sportler. In einer Liga, in der der Druck, trotz Verletzungen weiterzuspielen, enorm ist, wäre sein Rücktritt ein klares Statement: Kein Erfolg ist es wert, seine eigene Gesundheit zu riskieren.

Doch so einfach ist die Entscheidung wohl nicht. Der 26-Jährige hat sich in den letzten Jahren zu einem der vielversprechendsten Quarterbacks der NFL entwickelt. Die Dolphins setzen große Hoffnungen in ihn, machen ihn zum Mittelpunkt im Neuaufbau der Franchise. Auch seine Leistungen waren zuletzt extrem stark: In der Saison 2023/24 führte er sein Team in die Playoffs.