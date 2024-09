Erneutes Drama um Superstar schockt die gesamte NFL!

Dolphins-Sorgen um Tagovailoa

Sein Trainer Mike McDaniel war den Tränen nahe, als sein Spielmacher die Gehirnerschütterung erlitt: „Ich habe mit ihm in der Kabine gesprochen, bevor er nach Hause ging. Er war guter Dinge“, so McDaniel bei der Pressekonferenz.

Auch der gegnerische Quarterback Josh Allen zeigte sich nach dem Spiel emotional und richtete warme Worte an Tua: „Ich weiß, was in der Vergangenheit passiert ist, ich bete für ihn und seine Familie. Er ist ein großartiger Footballspieler, aber ich habe ihn auch außerhalb des Footballfeldes kennengelernt und er ist ein noch erstaunlicherer Mensch... Hoffentlich ist alles in Ordnung.“