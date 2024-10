Hammer-Trade in der NFL perfekt!

Aaron Rodgers bekommt seinen Wunsch-Mitspieler. Die New York Jets verpflichten Superstar Davante Adams von den Las Vegas Raiders.

Superstar Davante Adams hat ein neues Zuhause in der NFL gefunden! Der Wide Receiver wird von den Las Vegas Raiders zu den New York Jets getradet und bekommt damit seinen Wechselwunsch erfüllt.

In New York wird Adams an sofort wieder mit Star-Quarterback Aaron Rodgers vereint sein. Rodgers und Adams bildeten über sieben Jahre bei den Green Bay Packers eines der gefährlichsten Offensive-Duos der Liga.