NFL: Goffs Horror-Spiel endet mit Krimi

Jared Goff leistet sich beim dramatischen Sieg der Detroit Lions gegen die Houston Texans mehr Interceptions als je zuvor - für die Entscheidung sorgt ein Field Goal in letzter Sekunde.

Die Detroit Lions haben sich in einem turbulenten Spiel gegen die Houston Texans durchgesetzt - an einem von teils wilden Fehlern geprägten Abend feierte das Team des Deutschamerikaners Amon-Ra St. Brown einen 26:23-Sieg in letzter Sekunde.