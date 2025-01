NFL gibt London-Teams bekannt

SPORT1-AI 10.01.2025 • 14:56 Uhr Die NFL gibt die Teams bekannt, die in der kommenden Saison in London spielen werden. Die Liga plant mehr internationale Spiele, darunter in Berlin.

Die NFL setzt ihre Expansion auf internationalem Terrain fort: In der kommenden Saison werden die New York Jets und die Cleveland Browns in London gegeneinander antreten. Dies wurde am Freitag von der Liga bekanntgegeben.

Die Partie wird im Tottenham Hotspur Stadium ausgetragen, wo die Jets als das nominierte Heimteam auftreten werden. Neben den Jets und Browns werden auch die Jacksonville Jaguars Spiele in London bestreiten.

Rodgers-Zukunft ungeklärt

Das Duell zwischen den Jets und den Browns verspricht Spannung, da beide Teams mit unsicheren Quarterback-Situationen konfrontiert sind. Die Cleveland Browns hoffen auf die Rückkehr von Deshaun Watson, der sich im Oktober eine Achillessehnenverletzung zuzog, die seine Saison vorzeitig beendete.

Dennoch plant das Team, seinen Quarterback-Raum durch Free Agency oder den Draft zu verstärken, in dem sie den zweiten Pick insgesamt besitzen.

Auf der anderen Seite steht die Zukunft von Aaron Rodgers bei den New York Jets in den Sternen. Der 41-jährige Quarterback hat angekündigt, nach dem Saisonfinale am Sonntag über seine Zukunft im Spiel nachzudenken. In der vergangenen Saison traten die Jets bereits in London an und verloren mit 23:17 gegen die Minnesota Vikings.

Es wird das fünfte internationale Spiel der Franchise und das vierte in London sein. Die Browns hingegen haben bisher einmal in London gespielt und 2017 mit 33:16 gegen die Vikings verloren.

Internationale Spiele der NFL auf dem Vormarsch

Ab der Saison 2025 hat die NFL die Möglichkeit, bis zu acht internationale reguläre Saisonspiele pro Jahr anzusetzen. Die Liga hat bereits angekündigt, dass 2025 erstmals ein reguläres Saisonspiel in Berlin sowie eines in Madrid stattfinden wird.

Die Jacksonville Jaguars werden 2025 als Heimteam im Wembley Stadium spielen, wo sie eine Vereinbarung mit der NFL haben, die ihnen die volle Verantwortung für das Spiel und alle damit verbundenen Operationen überträgt.

In den vergangenen zwei Saisons haben die Jaguars back-to-back Spiele in London absolviert – eines als Heimteam im Wembley und das andere als Gast im Tottenham Stadium.