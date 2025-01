Sorgen um NFL-Star: Packers-Schock vor den Playoffs

Die Green Bay Packers sorgen sich um ihren Star-Quarterback! Jordan Love muss im letzten Spiel vor den Playoffs verletzt vom Feld, dabei ging es in der Partie gegen die Chicago Bears nicht um sonderlich viel.

Für die Green Bay Packers verlief das Ende der regulären Saison alles andere als ideal. Im letzten Spiel gegen die Chicago Bears verloren die Packers gleich zwei Schlüsselspieler verletzungsbedingt. Wide Receiver Christian Watson und Quarterback Jordan Love erlitten beide Verletzungen im zweiten Viertel, was die Hoffnungen der Packers auf einen erfolgreichen Playoff-Start trübt.

Watson, bekannt als Deep-Threat-Receiver der Packers, ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Eine Verletzung am rechten Knie zwang ihn, das Spielfeld zu verlassen. Nach einer Untersuchung im medizinischen Zelt an der Seitenlinie wurde Watson in die Umkleidekabine gebracht und zu Beginn des dritten Viertels endgültig aus dem Spiel genommen.