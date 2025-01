Super Bowl: Halftime-Show fix! Sie performt neben Kendrick Lamar

SPORT1-AI 24.01.2025 • 05:56 Uhr Kendrick Lamar wird bei der Halftime-Show beim Super Bowl in New Orleans auftreten. Neben dem Rapper bekommt nun auch eine Musikerin einen Gastauftritt.

Kendrick Lamar, der mehrfach Grammy-ausgezeichnete Rapper, wird bei der kommenden Super-Bowl-Halftime-Show am 9. Februar im Caesars Superdome in New Orleans nicht allein auf der Bühne stehen: An seiner Seite performt die ebenso preisgekrönte Sängerin SZA.

SZA, die ehemalige Labelkollegin von Lamar bei Top Dawg Entertainment, hat kürzlich bereits auf seinem Album „GNX“ mitgewirkt. Zuvor hatten Lamar und SZA bereits mit Hits wie dem Oscar-nominierten „All the Stars“ und „Doves in the Wind“ für Furore gesorgt.

In einem kürzlich veröffentlichten Trailer von Lamar und Apple Music sieht man den Rapper nun über ein Football-Feld schreiten, bevor SZA im Hintergrund auftaucht und ihn spielerisch mit Wasser bespritzt.

Super Bowl erst der Anfang für Lamar und SZA

Nach der Super-Bowl-Show werden Lamar und SZA gemeinsam auf eine 19-Städte-Tournee durch Nordamerika gehen. Die Grand National Tour beginnt am 19. April in Minneapolis und endet am 18. Juni in Washington, D.C.

SZA startet mit zwei Grammy-Nominierungen für ihren Song „Saturn“ in den Kategorien beste R&B-Song und R&B-Performance in die Verleihung am 2. Februar. Bisher hat sie vier Grammys gewonnen.

Lamar hingegen geht mit gleich sieben Nominierungen ins Rennen, darunter für „Like That“ mit Future und Metro Boomin sowie „Not Like Us“, das für Song und Aufnahme des Jahres nominiert ist. Insgesamt kann er bereits 17 Grammy-Auszeichnungen sein Eigen nennen.

Kendrick Lamar folgt auf Usher

Die Halftime Show wird von Roc Nation und dem Emmy-prämierten Produzenten Jesse Collins als Co-Executive Producer verantwortet. Die kreative Leitung von Lamars Performance übernimmt pgLang, eine von Lamar und Dave Free gegründete Kreativfirma, die bereits für die Regie von Lamars Musikvideos verantwortlich war.