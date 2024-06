Gelingt das große NHL-Wunder? Dieser Fakt macht Draisaitl Hoffnung

Diese Statistik macht den Edmonton Oilers um Leon Draisaitl Hoffnung! Nach der 3:0-Serienführung der Florida Panthers in den Stanley-Cup-Finals gegen die Kanadier schien die Meisterschaft entschieden, auch Kritik am deutschen NHL-Star flammte auf.

Doch Edmonton bewies Durchhaltekraft, Kampfgeist und eine gehörige Portion Trotz. 8:1 lautete das Ergebnis in Game 4, 5:3 in Game 5, 5:1 in Game 6 - und plötzlich ist die Finalserie wieder völlig offen.

0:3 auf 4:3 in Finals: Das gab es in der NHL-Geschichte erst einmal

Erst einem Team in der beinahe 107-jährigen Ligageschichte gelang es, ein 0:3 in den Finals in eine Meisterparty umzuwandeln. Vor 82 Jahren konnten die Toronto Maple Leafs den maximal möglichen Rückstand gegen die Detroit Red Wings (auch hier war es also Kanada vs. USA) drehen und Game 7 für sich entscheiden.