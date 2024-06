NHL: Draisaitl und die Edmonton Oilers auf historischer Mission

Den ersten Cup für die Oilers seit 1990, den ersten für ein kanadisches Team seit 1993 - mit einer Mannschaft mit herausragenden Stars, die an die Epoche von „The Great One“ Gretzky und Co. erinnert. Viel mehr Druck geht nicht.

„Wir können auf jede Art Spiele gewinnen“

„Wenn der Puck fällt, dann ist es Eishockey . Wir werden versuchen, unser bestes Spiel zu spielen, sie werden es versuchen. Jeder will dem anderen seinen Willen aufzwingen“, sagt Draisaitl vor dem ersten von möglichen sieben Duellen mit den Florida Panthers in der Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr/ Sky ), „so war es schon die letzten zwei Monate.“

Zahlen wie zu Gretzkys Zeiten

Krupp: „Mit dem Titel kommt noch mehr Aufmerksamkeit“

Dass Florida, schon im Vorjahr Finalist, vor allem mit Härte dagegenhalten will, schreckt Draisaitl nicht ab: „Wir lassen uns davon nicht einschüchtern.“ Sollten es die Panthers übertreiben, droht Edmontons Powerplay - mit einer Erfolgsquote von 37 Prozent das zweitbeste der NHL-Historie. Und sollten Draisaitl und Co. mit zu viel Härte antworten, käme das beste Unterzahlspiel in der Play-off-Geschichte zum Einsatz.

Und am Ende könnte der Kölner auch deutsche Sporthistorie schreiben - und seiner Sportart eine noch größere Bühne geben. So wie es Dirk Nowitzki mit seinem NBA-Triumph 2011 machte. „So wie Dirk Basketball in die Geschichte gebracht hat, so wird Leon das auch machen“, glaubt Uwe Krupp, der erste deutsche Stanley-Cup-Sieger, „mit dem Titel kommt noch mehr Aufmerksamkeit“.