NHL: MacKinnon als MVP ausgezeichnet

Eishockey-Spieler Nathan MacKinnon ist als wertvollster Spieler der NHL ausgezeichnet worden. Bei der Awards-Zeremonie der nordamerikanischen Profiliga in Las Vegas räumte der Center der Colorado Avalanche mächtig ab und bekam gleich zwei Preise verliehen, die Hart Trophy als MVP in einer Abstimmung eines Medienpanels und den Lindsay Award als herausragendster Spieler in einer Abstimmung der Spielergewerkschaft.