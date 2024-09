US Sport: Deutsche Sportstars kassieren mächtig ab - davon kann Reus nur träumen

SPORT1 21.09.2024 • 10:09 Uhr Moritz Seider hat in der NHL einen lukrativen Vertrag mit den Detroit Red Wings unterschrieben, der ihm 59,85 Millionen Dollar über sieben Jahre einbringt. Damit reiht sich der 23-Jährige in die Liste deutscher Topverdiener in den nordamerikanischen Profiligen ein, Fußball-Legende Marco Reus hinkt finanziell hinterher.

Nach Leon Draisaitl kassiert auch Moritz Seider in der NHL groß ab, am Donnerstag unterschrieb der Verteidiger einen Mega-Deal bei den Detroit Red Wings. Zuvor hatten in diesem Jahr bereits Franz Wagner in der NBA und Amon-Ra St. Brown in der NFL hochdotierte Verträge unterschrieben. Mittlerweile gibt es in nahezu jeder nordamerikanischen Profiliga deutsche Großverdiener.

59,85 Millionen Dollar in sieben Jahren, also 8,55 Millionen pro Saison: Nationalverteidiger Moritz Seider kassiert in Detroit groß ab.

Der 23-Jährige ist in der kommenden Saison der National Hockey League sogar der bestbezahlte Deutsche. Denn Eishockeystar Leon Draisaitl bekommt bei den Edmonton Oilers im letzten Jahr seines alten Vertrages 8,5 Millionen, erst 2025/26 greift sein zuletzt abgeschlossener großer Deal.

Dann sind im Schnitt satte 14 Millionen fällig, in Sachen Jahresgehalt ist der 28 Jahre alte Stürmer damit der bestbezahlte NHL-Profi. Das Gesamtvolumen für acht Jahre beträgt 112 Millionen.

NBA: Wagner zieht an „Dirkules“ vorbei

Auch im Basketball machen die Deutschen mittlerweile groß Kasse: Franz Wagner ist in Dimensionen angelangt, von denen Dirk Nowitzki nur träumen konnte. Über fünf Jahre erhält der Weltmeister aus Berlin von Orlando Magic aus der NBA 224 Millionen US-Dollar, die Summe könnte laut Medienberichten sogar auf bis zu 269 Millionen steigen. Nowitzki, einziger deutscher NBA-Champion, verdiente in 21 Jahren „nur“ rund 255 Millionen.

Auch Isaiah Hartenstein wird gut entlohnt, der 26-Jährige soll für drei Jahre bei Oklahoma City Thunder 87 Millionen bekommen. Dagegen muss sich Deutschlands beste Basketballerin mit Peanuts abgeben. Satou Sabally erhielt von ihren Dallas Wings für die laufende Saison in der US-Liga WNBA schmale 195.000 Dollar.

NFL: Deutsch-Amerikaner verdient in vier Jahren dreistellig!

Kurzzeitig war Amon-Ra St. Brown der bestbezahlte Wide Receiver in der National Football League. Inzwischen wurde der 24-Jährige abgelöst. Bis zu 120 Millionen Dollar streicht der Deutsch-Amerikaner für vier Jahre bei den Detroit Lions ein, 77 sind garantiert. Zum Vergleich: Der zweimalige Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer erhielt von den New England Patriots für seinen letzten Vierjahresvertrag gut 17 Millionen Dollar.

MLB: Zehn Millionen Dollar für Max Kepler

Mit zehn Millionen Dollar wird Max Kepler in der laufenden MLB-Saison von den Minnesota Twins bezahlt, der Baseballklub zog im vergangenen Herbst seine Option auf den Outfielder aus Berlin. Zuvor hatte der 31-Jährige in der Major League Baseball einen Fünfjahresvertrag bis 2023 über 35 Millionen Dollar unterschrieben. In ganz anderen Dimensionen bewegt sich der Topverdiener der Liga. Der japanische Superstar Shohei Ohtani, der zuletzt womöglich einen Rekord für die Ewigkeit aufstellte, erhält bis 2033 von den LA Dodgers 700 Millionen.

MLS: Reus vergleichsweise „arm“ dran