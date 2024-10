NHL: Auftakt in Prag! Buffalo Sabres vs. New Jersey Devils LIVE im TV und Stream

SPORT1 04.10.2024 • 16:00 Uhr Der diesjährige Auftakt in die NHL-Saison findet in Prag statt. In der tschechischen Hauptstadt treffen die Buffalo Sabres auf die New Jersey Devils. Mit dabei: Sabres-Stürmer und deutscher Nationalspieler John-Jason Peterka. So können Sie den Auftakt live im TV und Stream verfolgen.

Die Buffalo Sabres und die New Jersey Devils eröffnen die neue NHL-Saison. Der Auftakt findet dabei nicht wie gewohnt in den USA statt, sondern in Europa, um genau zu sein in der tschechischen Hauptstadt Prag. Das Spektakel startet um 19 Uhr in der Prager O2-Arena im Rahmen der NHL Global Series Tschechien 2024.

NHL: Buffalo Sabres - New Jersey Devils live im TV & Stream

TV: Sky

Sky Stream: Sky und WOW

Sky und WOW Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Buffalo Sabres: J. J. Peterka geht in seine dritte Saison

Nachdem die Buffalo Sabres letzte Saison lediglich auf Rang 12 in der Eastern Conference gelandet sind, soll es nun weiter nach vorne gehen. Der deutsche Flügelstürmer John-Jason Peterka soll dazu seinen Teil beitragen. In der letzten Saison hat der Münchner auf sich aufmerksam gemacht, als er 28 Tore und 50 Scorerpunkte beisteuerte. Eine starke Leistung des 22-Jährigen, dessen Rookie-Vertrag ausläuft.

Peterka sieht sich auch langfristig bei dem NHL-Team aus Buffalo: „Sie haben mir gesagt, dass ich ein Teil der Zukunft bin, die sie gerne mit mir aufbauen würden.“ Für den Mann, der 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft WM-Silber holen konnte, geht es nun in die dritte Saison bei den Sabres. Unter Coach Lindy Ruff will der Rechtaußen seinen nächsten Karriere-Schritt gehen, als essenzieller Bestandteil der Mannschaft.

Ein brisantes Detail: Ruff trainierte in den vergangenen vier Jahren die New Jersey Devils, den Auftakt-Gegner der Sabres. Der Kanadier kennt also das Team aus New Jersey, welches die letzte Saison auf dem 13. Platz beendete, einen Rang hinter den Sabres.

Ruff in Buffalo ein alter Bekannter

Auch in Buffalo ist Ruff aber durchaus bekannt, zwischen 1997 und 2013 stand der Coach bei den Sabres bereits über fast zwei Jahrzehnte an der Bande. In der Saison 2006/07 schaffte er den Coup und gewann die Presidents‘ Trophy für das punktbeste Team der Regular Season. Erfolgreiche Zeiten, die Ruff zurück nach Buffalo bringen will.