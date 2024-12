NHL: Draisaitl führt Oilers zum nächsten Sieg

Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der Erfolgsspur - und feiert in der NHL eine weitere bemerkenswerte persönliche Statistik. Dabei tut sich der deutsche Eishockey-Superstar aber einmal auch eher ungewöhnlich hervor.

Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der Erfolgsspur - und feiert in der NHL eine weitere bemerkenswerte persönliche Statistik. Dabei tut sich der deutsche Eishockey-Superstar aber einmal auch eher ungewöhnlich hervor.

Draisaitl avancierte damit auch zum ersten Spieler, der in dieser Saison 20 Tore erzielt hat. Wie sich der gebürtige Kölner, der zudem 18 Vorlagen in der Statistik aufweist, an die Spitze der NHL-Torjägerliste setzte, kam dabei jedoch eher ungewöhnlich zustande: Draisaitl erzwang den dritten Sieg in Folge für seine Franchise durch ein Eigentorfrei, indem er frei vor dem gegnerischen Tor auftauchte und Druck ausübte - vom Schlittschuh eines Verteidigers ging der Puck schließlich über die Linie - der Treffer wurde dennoch dem 29 Jahre alten Deutschen gutgeschrieben.