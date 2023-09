XFL und USFL! Football-Hammer in Planung?

Das wäre ein Knaller! Wie unter anderem Sportico und Sports Illustrated berichten, stehen die XFL und USFL kurz vor einer Einigung, ihre jeweiligen Ligen zusammenzulegen. Die Berichte berufen sich dabei auf Quellen, die mit der Angelegenheit befasst sind.

Ziel sei es demnach, eine starke Footballliga im Frühjahr zu etablieren, wenn die NFL traditionell Pause macht. Zur Erinnerung: In der Vergangenheit hatte bereits mehrere Versuche gegeben, in dieser Zeit des Jahres eine Footballliga aufzubauen - bislang hatte jedoch kein Projekt langfristigen Erfolg.

Und jetzt? Zu den nun offensichtlich neuerlichen Plänen lehnten auf Nachfrage von Sportico sowohl die XFL als auch die USFL eine Stellungnahme ab.

TV-Rechte könnten zum Problem werden

Eine große Hürde bei der Zusammenlegung von XFL und USFL könnten sich dabei bestehende TV-Verträge herausstellen. Die XFL - im Besitz von RedBird Capital, Dwayne Johnson und Dany Garcia - hatte die Übertragungsrechte im vergangenen Jahr bis 2027 an Walt Disney Co. vergeben, um die Spiele auf den Sendern ESPN und ABC zu zeigen. In Deutschland zeigt SPORT1 die XFL.

Die USFL hingegen ist im alleinigen Besitz der National Spring Football League Enterprises Co, einer Tochtergesellschaft von Fox Sports. Dementsprechend liegen die TV-Rechte bei Fox Sports, zudem wurde eine Vereinbarung mit NBC getroffen.

So oder so: Ein Zusammenschluss beider Ligen wäre eine Stärkung des professionellen Footballs im Frühjahr. Die XFL, die erstmals 2001 ins Leben gerufen worden war, erlebte in diesem Jahr ihren Neustart. Acht Teams an acht Standorten gingen ins Rennen, Meister wurden die Arlington Renegades.

 +8 Die Deutschen in der NFL

Die USFL wiederum absolvierte ihre erste Saison 1983, wurde aber bereits 1985 wieder eingestellt. Zur Saison 2022 wurde der Spielbetrieb mit acht Teams wieder aufgenommen, in der Saison 2023 triumphierten die Birmingham Stallions.