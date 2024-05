Neuer DVV-Coach Waibl will "alle Ressourcen" nutzen

Alexander Waibl tritt sein Amt als Frauen-Bundestrainer beim Deutschen Volleyball-Verband (DVV) voller Vorfreude an. Für jeden Trainer müsse es ein „Traum“ sein, „Bundestrainer im eigenen Land sein zu dürfen“, sagte der 56-Jährige am Montag vor dem Testspiel am Freitag (19.30 Uhr) in Potsdam gegen Rumänien.