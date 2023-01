NawaRo Straubing stellt Spielbetrieb für diese Saison ein

NawaRo Straubing, Tabellenvorletzter in der Volleyball-Bundesliga der Frauen, setzt seinen Spielbetrieb in der laufenden Saison nicht fort. Diese Entscheidung gab der Klub, der in der Vorwoche einen Insolvenzantrag gestellt hatte, am Dienstag bekannt. Alle bisherigen Saisonergebnisse der Niederbayern werden annulliert.