Volleyball-Bundesliga der Frauen: Diese Spiele gibt es live bei SPORT1im TV und Stream

Volleyball ist zurück! Eine faszinierende und dynamische Sportart auf SPORT1 und der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra : Die besten Teams Deutschlands in der Volleyball-Bundesliga der Frauen sind live zu sehen.

Los geht es wieder am 7. Oktober, der Dresdner SC trifft zum Auftakt im Prestigeduell auf den SC Potsdam. SPORT1 ist um 17 Uhr live dabei, das Spiel ist im Free-TV und im Livestream zu sehen.

Volleyball im TV: Erst Prestigeduell, dann Supercup

Besondere Brisanz bietet die Partie, weil mit Libera Aleksandra Jegdić und Außenangreiferin Hester Jasper zwei Spielerinnen zum Aufgebot von DSC-Coach Alexander Waibl gehören, die in der Vorsaison großen Anteil an den Erfolgen der Potsdamerinnen hatten.

Einen weiteren Höhepunkt bildet der Palmberg Supercup zwischen Meister Allianz MTV Stuttgart und dem DVV-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin am Sonntag, 15. Oktober, live ab 17:00 Uhr auf SPORT1 . Austragungsort ist diesmal die Rostocker StadtHalle.

Volleyball live: Attraktives Angebot im Free-TV

Auch im Free-TV wird in der neuen Saison wieder hochklassiger Volleyball geboten: Bis zu 34 Spiele der 1. Bundesliga Frauen aus Hauptrunde, Zwischenrunde und Playoffs zeigt SPORT1 live im Free-TV.

Die Volleyballfans verfolgen außerdem mit Spannung das Projekt 2. Bundesliga Pro - die Premiere mit dem ersten Spieltag erfolgte am 16. September auf SPORT1 Extra. Die 2. Bundesliga Pro ist ab dieser Spielzeit die zweithöchste Volleyball-Liga in Deutschland und dient als Brücke Richtung Bundesliga. Ziel ist es, den Klubs die Chance zu geben, sich in einem leistungsstärkeren Wettbewerbsumfeld zu professionalisieren.