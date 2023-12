Volleyball: Halbfinale im DVV-Pokal - LIVE im TV und Stream

Die nächsten Pokalkracher im Volleyball stehen an: Am 14.12. finden die Halbfinals des DVV-Pokals der Frauen an. Der Dresdner SC, Allianz MTV Stuttgart, die Roten Raben Vilsbiburg und der SC Potsdam kämpfen um den Einzug ins Pokalfinale im kommenden März. SPORT1 ist LIVE dabei!