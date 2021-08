Volleyball-EM Heute: Deutschland - Griechenland LIVE im TV & STREAM auf SPORT1

Louisa Lippmann hatte bereits vor Turnierstart durchaus ambitionierte Ziele geäußert. Es soll weiter gehen als 2019, damals scheiterten die DVV-Frauen im Viertelfinale. “Wir möchten gerne den Schritt darüber hinaus schaffen, also das Halbfinale und Finale”, sagte Lippmann, die im Sommer nicht in der Nations League im Einsatz war. “Für uns ist die Europameisterschaft das Highlight dieses Sommers, natürlich sind wir extrem motiviert”, so Deutschlands derzeit beste Angreiferin.