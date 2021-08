Volleyball-EM mit Deutschland: Favoriten und Stars von Serbien und Co.

In der Gruppe D sollten die Niederländerinnen mit der Türkei die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen. Alles andere als der Einzug ins Viertelfinale wäre eine große Enttäuschung. Zumal die Niederlande endlich mehr will, bei der EM 2019 gab das Team in allen fünf Gruppenspielen und dem Achtelfinale keinen Satz ab - nur um dann mit 0:3 gegen die Türkinnen unterzugehen.