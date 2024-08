Volleyballerinnen starten die EM-Mission mit Personalsorgen

SID 23.08.2024 • 05:35 Uhr Dem DVV-Team fehlen zahlreiche Leistungsträgerinnen.

Die deutschen Volleyballerinnen starten mit Personalsorgen in die EM-Qualifikation. Das Team von Alexander Waibl hat vor dem Start am Samstag in der Schweiz (17.00 Uhr) gleich mehrere Ausfälle von Leistungsträgerinnen zu verzeichnen. Diese gelte es zu "kompensieren, das ist eine schwierige Aufgabe", sagte der Bundestrainer: "Es muss sich noch einspielen, aber es wird jetzt jeden Tag besser, wir werden das Bestmögliche rausholen in der kurzen Zeit."

So fallen die Mittelblockerinnen Camilla Weitzel (Schulterprobleme) und Monique Strubbe (gebrochener Finger), Zuspielerin Pia Kästner (Rücken-OP) und Diagonalangreiferin Lena Stigrot (private Gründe) aus. Auch Außenangreiferin Hanna Orthmann, die sich bei der EM im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, ist noch nicht zurück. Im Kader für die EM-Qualifikation ist dafür unter anderem die 17 Jahre alte Leana Grozer, Tochter des deutschen Volleyball-Stars Georg Grozer.

Nach dem Auftakt in der Schweiz steht das zweite Qualifikationsspiel bereits am Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Schwerin gegen Finnland an. Die beiden Rückspiele finden erst im kommenden Jahr statt. Insgesamt nehmen 21 Teams in sieben Dreiergruppen an der Qualifikation teil, die Gruppenersten und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde 2026 in Aserbaidschan, Tschechien und Schweden. Die DVV-Männer sind bereits für ihr Turnier in Finnland, Bulgarien, Rumänien und Italien qualifiziert.