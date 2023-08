Grozer stark: Volleyballer starten mit Sieg in die EM

Die deutschen Volleyballer sind mit einem deutlichen Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Das Team um den starken Rückkehrer Georg Grozer gewann am Mittwoch in Perugia gegen Estland mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:19), durch den Erfolg ohne Satzverlust holte Deutschland in Gruppe A gleich die vollen drei Punkte.