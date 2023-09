EM-Traumstart: DVV-Team dominiert auch gegen die Schweiz

Die deutschen Volleyballer sind auch im zweiten EM-Gruppenspiel ihrer Favoritenrolle souverän gerecht geworden. Das Team von Bundestrainer Michael Winiarski gewann am Freitag im italienischen Perugia auch ohne Diagonalangreifer Georg Grozer gegen die Schweiz mit 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) und steht nun mit sechs Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe A.

Röhrs: Georg Grozer „ist die klare Nummer eins“

Gespielt wird das Turnier in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel, nach Belgien am Freitag muss die DVV-Auswahl in der Vorrunde noch gegen Serbien sowie zum Abschluss gegen Welt- und Europameister Italien ran, die besten vier Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale. Bei der EM geht es auch um wichtige Weltranglistenpunkte, die auf dem Weg zu Olympia 2024 in Paris entscheidend sein können.