Biathlon-Skandal: Deutschland-Auftritt von Weltmeisterin scheint geplatzt

Die von schweren Vorwürfen des Kreditkarten-Betrugs an einer Teamkollegin belastete Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon befindet sich aktuell nicht mehr auf der Liste der angekündigten Starterinnen für das Sommer-Event City Biathlon Wiesbaden mit Denise Herrmann-Wick am Sonntag in einer Woche.