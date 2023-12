"Schrecklich, Norweger zu sein": Biathlon-Superstar beklagt sich über hohen Druck

„Der Sport ist unser Lebensunterhalt und in der norwegischen Mannschaft wird man rausgeworfen, wenn man nicht gut genug ist. Am Anfang der Saison ist es schrecklich, Norweger zu sein“, erklärte der 31-Jährige beim norwegischen Magazin NRK .

Christiansen macht Lungen-Probleme öffentlich

Christiansen hatte bei den Olympischen Spielen in Peking Gold in der Staffel gewonnen. Der Norweger holte insgesamt dreimal WM-Gold, zweimal belohnte er sich mit Silber. Nach zwei enttäuschenden Einzelrennen zum Start in dieser Saison lief er in Östersund erstmals auf das Podest. Zuvor hatte er Probleme mit seiner Lunge öffentlich gemacht.