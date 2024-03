Biathlon: Ekel-Angst! Französisches Talent macht Schluss

Bened tritt zurück: „Körperlich und geistig sehr mitgenommen“

Die 21-Jährige plagte sich in den vergangenen Jahren aber nicht nur mit körperlichen Beschwerden rum, sondern hatte auch darüber hinaus eine schwierige Zeit. „Zwischen 2023 und 2024 gab es in meinem Leben Ereignisse, die mich sowohl körperlich als auch geistig sehr mitgenommen haben. Deshalb habe ich zum Jahreswechsel entschieden, dass ich aufhöre“, verdeutlichte sie.

Bened sagt Stopp: „Wunderbares Bild vom Biathlon behalten“

In der abgelaufenen Saison war ein 36. Platz im IBU-Cup das beste Ergebnis von Bened. Auf das Podium kam sie lediglich einmal mit der Mixed-Staffel beim IBU-Cup in Obertilliach im Jahr 2023, während es in Einzel-Rennen maximal zu Rang 16 reichte. Folgerichtig wäre der Weg in das mit Stars gespickte französische Weltcup-Team weit gewesen.