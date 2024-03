Biathlon: Macht der nächste große Name bald Schluss?

Der ältere Bruder des noch erfolgreicheren Dominators Johannes Thingnes Bö erwägt ernsthaft, Benedikt Doll in den Ruhestand zu folgen. Es gibt allerdings noch Unbekannte in seinen Überlegungen.

Karriere-Ende? Bö „weiß es nicht wirklich“

Derzeit hat der 35-Jährige mit der laufenden Biathlonsaison und seiner Hochzeitsplanung jedoch einiges um die Ohren. Wie seine Frau bei TV2 zugab, kümmere hauptsächlich sie sich um die Planung der Hochzeit, jedoch wird auch er intensiv in die Planung eingebunden.

„Ich weiß es nicht wirklich“, antwortete Bö soeben bei TV2 auf eine entsprechende Frage: „Es sieht so aus, als ob ich weder über meine Hochzeit noch über meine sportliche Zukunft die volle Kontrolle habe.“ Bö wird demnächst heiraten - die Vorbereitungen beschäftigen ihn, was ein Grund dafür ist, dass er noch nicht zum Abschluss seiner Gedanken gekommen ist.

„Irgendwie finde ich nicht die Ruhe, um es ordentlich zu tun“, sagt er: „In mir brodelt es ein bisschen - mit der WM , dem Vatersein, der Hochzeit. Ich habe einfach nicht genug Zeit für mich, um gut genug darüber nachzudenken. Aber es wird aufregend, herauszufinden, was ich machen werde.“

Skispringen: Schmid in Lahti deutlich zurück

Skispringen: Schmid in Lahti deutlich zurück

Tarjei Bö immer noch in der Biathlon-Weltspitze

Bö holte in Nove Mesto drei Silbermedaillen, unter anderem im Einzel. ist als Nummer 3 im Gesamtweltcup immer noch einer der klar besten Athleten seiner Zunft - was gegen einen Abschied spricht: „Ich bin motiviert und großartig in Form, deswegen ist es im Moment ganz cool, ein Biathlet zu sein.“ (Biathlon: News, Gesamtstände, Ergebnisse, Liveticker)