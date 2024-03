Biathlon: Tragische WM-Heldin erlöst sich - und wird emotional

Ihr war sichtlich anzumerken, dass ihr eine große Last von den Schultern abgefallen ist. Ingrid Landmark Tandrevold hat sich nach einer enttäuschenden Biathlon-WM eindrucksvoll zurückgemeldet.

In ihrer norwegischen Heimat präsentierte sie sich wieder sattelfest am Schießstand und sicherte sich so den Sieg im Einzel. 28,8 Sekunden betrug ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Elvira Öberg.