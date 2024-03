Biathlon: Staffel der Herren und Sprint der Damen in Soldier Hollow LIVE im TV, Stream und Ticker

Der Biathlon-Weltcup-Winter in Europa ist nach dem Oslo-Wochenende Geschichte. Für die Skijäger stehen nun noch die beiden Stationen in Soldier Hollow (USA) und Canmore (Kanada) an. Vom Freitag (8. März) bis Sonntag (10. März) gastiert der Biathlon-Tross in Soldier Hollow bei Salt Lake City.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für die Damen geht es am Freitag mit dem Sprint los, während für die Herren etwas ungewöhnlich zunächst eine Staffel auf dem Programm steht.

DSV-Team weiterhin ohne Preuß - Zwei neue Gesichter

Das DSV-Team wird mit jeweils sechs Damen und sechs Herren in Soldier Hollow antreten. Das Damen-Team umfasst neben Sophia Schneider, Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Selina Grotian und Johanna Puff auch erstmals Julia Kink, die schon im Sprint ihr Weltcup-Debüt geben wird. „Ich freue mich schon unglaublich darauf, ein bisschen Weltcup-Luft schnuppern zu dürfen, und dass es dann auch noch gleich in die USA und nach Kanada geht, ist natürlich ein Traum“, so die 20 Jahre alte Juniorenweltmeisterin.

Die scheinbar ewig vom Pech verfolgte Biathletin Franziska Preuß muss wegen ihrer Atemwegserkrankung weiterhin pausieren. Preuß ist jedoch mit nach Nordamerika gereist und könnte in Canmore nochmal angreifen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Herren bleiben Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees und Justus Strewlow im Kader. Zudem wird Danilo Riethmüller mit von der Partie sein, der bereits in Antholz im Weltcup mit dabei war und mit guten Rennen im IBU-Cup überzeugen konnte. „Ich war noch nie in Nordamerika und kenne die Strecken und Schießstände nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, was mich erwartet, aber ich bin optimistisch“, äußerte sich der 24-Jährige zu seinem Start.

In der Staffel werden jedoch nur vier der sieben DSV-Skijäger antreten.

Die Rennen finden aufgrund der Zeitverschiebung erst abends statt. Die Staffel der Herren startet zur Primetime um 20:25 Uhr. Der Damen-Sprint beginnt spätabends um 23 Uhr.

Kampf um die Gesamtwertung geht in die heiße Phase

Während sich Johannes Thingnes Bö (878 Punkte) und Tarjei Bö (819 Punkte) im Kampf um die große Kristallkugel duellieren, geht es für die DSV-Skijäger um den inoffiziellen Titel: „Best of the Rest“. Nach sechs Norwegern ist Benedikt Doll (540 Punkte) als Siebter aktuell bester Nicht-Norweger, hat jedoch den Schweden Martin Ponsiluoma (527 Punkte) im Nacken. Johannes Kühn (9.), Justus Strelow (10.) und Philipp Nawrath (11.) kämpfen um die Top 10. In der Staffel steht jedoch die Nationenwertung im Fokus, wo sich die zweitplatzierten Deutschen (7168 Punkte) nach Norwegen (8080) Punkte mit Frankreich (7054 Punkte) einen engen Fight liefern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Damen möchte Ingrid Landmark Tandrevold (859 Punkte) ihren komfortablen Vorsprung auf Lisa Vitozzi (766), Julia Simon (762) und Justine Braisaz-Bouchet (755) halten, um sich nach den WM-Enttäuschungen mit der großen Kristallkugel trösten zu können. Die beste Deutsche, Franziska Preuß (8.) droht aufgrund ihrer Krankheit aus den Top 10 herauszufallen. Vanessa Voigt rangiert auf dem zehnten Rang.