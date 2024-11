Skisprung-Ikone fordert Revolution!

Simon Ammann sorgt mit einer revolutionären Idee für Diskussionen unter den Skispringern. Die Skisprung-Ikone will den Weltcup-Kalender reformieren.

Simon Ammann gehört zu den erfolgreichsten Skispringern aller Zeiten. 2002 und 2010 flog der Schweizer jeweils zu Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen. 14 Jahre nach seinem Olympia-Triumph steht der mittlerweile 43-Jährige vor seiner 28. Weltcup-Saison . Sein Wort halt also Gewicht in der Skisprung-Szene.

So sorgt Ammann vor dem diesjährigen Weltcup-Auftakt am 22. November in Lillehammer für einen Paukenschlag und macht sich für eine revolutionäre Reform im Skispringen stark.