Vonn-Comeback: "Wir brauchen solche Gesichter im Skisport“

Lindsey Vonn feiert in St. Moritz ihr Comeback in den alpinen Skizirkus. Felix Neureuther zeigt sich begeistert von der Rückkehr der ehemaligen Dominatorin.

Am Rande des Super G der Männer in Gröden äußerte sich Neureuther in der ARD zu dieser Thematik. Für den Deutschen sei das Comeback ein „Geschenk für den Skisport“, denn die „Frau hat so viel für den Skisport getan und es ist einzig und allein ihre Entscheidung.“