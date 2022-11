Biathlon: Überraschende Wende bei Olsbu Röiseland - Norwegerin zum Auftakt doch fit

Damit wird es auch zum ersten Duell mit ihrem Ehemann Sverre kommen. Der 32-Jährige arbeitet seit wenigen Monaten als Disziplintrainer für das deutsche Team. „Das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, weiterzumachen. Ich will unbedingt gegen ihn in Oberhof kämpfen. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich mit einem der deutschen Mädels (um eine Medaille) kämpfe“, sagte Olsbu Röiseland im Interview auf der Homepage vom Weltverband IBU.