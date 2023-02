Biathlon-WM: Das Geheimnis der Überfigur? So sieht's Laura Dahlmeier

Johannes Thingnes Bö ging fünfmal in Oberhof an den Start - jedes Mal jubelte der Biathlet am Ende über Gold. (NEWS: Alles zur Biathlon-WM 2023)

Mit seinem Sieg in der Single-Mixed-Staffel hat der Norweger nun sogar einen neuen Rekord bei den Herren aufgestellt, denn so viele Titel wie Bö gewann bei einer Weltmeisterschaft bisher noch niemand. (SERVICE: Alle Rennen und Ergebnisse)

Was ist die Erklärung für diese Dominanz, was macht Bö besser als alle anderen? Es ist ein populäres Gesprächsthema vor Ort in Oberhof, zu dem sich unter anderem schon Legende Ole Einar Björndalen zu Wort gemeldet und Bös speziellen Laufstil in den Blickpunkt gerückt hat. Im Gespräch mit SPORT1 ergänzt nun auch die frühere deutsche Ausnahme-Biathletin Laura Dahlmeier ihre Sicht der Dinge - und führt dabei auch die Gegebenheiten vor Ort als Faktor an.