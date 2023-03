Biathlon: Diese Änderungen kommen mit der neuen Saison

So plant die IBU mit Rennen an drei Standorten, die in der abgelaufenen Saison nicht vertreten waren.

Stattdessen rutscht mit der Lenzerheide (Schweiz) der WM-Gastgeber der Saison 2025 in das Programm für die kommende Saison. Zudem werden wieder Wettkämpfe in Soldier Hollow (USA) und Canmore (Kanada) ausgetragen.

Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto

Biathlon: Der vorläufige Kalender der Saison 2023/24

Eine Änderung gibt es außerdem mit Blick auf den Saisonabschluss. In den vergangenen Jahren wurde der Weltcup stets am Holmenkollen in Oslo beendet. Doch 2024 steigt das Saisonfinale ab dem 11. März in Kanada.