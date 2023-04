Biathlon-Beben in Frankreich: Fourcade übernimmt nach Doppel-Rücktritt und Verwerfungen

Simon Fourcade ist der ältere Bruder von Martin Fourcade, der über Jahre hinweg den Biathlon dominiert hat, ehe er 2020 ebenfalls in den Ruhestand ging.

Beide hatten ihr Amt nach dem Saisonfinale in Oslo im März zur Verfügung gestellt - vorausgegangen waren Spannungen im Verhältnis zu Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin und Co.

Frankreich hat enttäuschenden Biathlon-Winter hinter sich

Das französische Männer-Team hat einen enttäuschenden Weltcup-Winter ohne einen Einzelsieg der Männer hinter sich, die Negativstimmung besserte sich auch durch das Staffel-Gold bei der WM in Oberhof nicht.

Irritationen um angebliche Depressionen von Jacquelin

In dieser verfahrenen Lage soll nun Simon Fourcade für einen unbelasteten Neuanfang sorgen.

Simon Fourcade ist neuer Biathlon-Nationaltrainer in Frankreich

Auch Simon Fourcade war Weltklasse-Biathlet

Simon Fourcade war als Aktiver nicht ganz so erfolgreich wie Martin, aber ebenfalls auf Weltklasse-Niveau: Bei der WM 2012 in Ruhpolding holte er Silber im Einzel und in der Staffel (vor dem deutschen Bronze-Quartett Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Michael Greis und Arnd Peiffer).