Biathlon-Legende Lesser über Doll: "Haben ihn zu Recht kritisiert, aber ..."

Die ehemaligen Biathlon -Stars Erik Lesser und Arnd Peiffer haben ihre Kritik am zurücktretenden deutschen Top-Star Benedikt Doll verteidigt.

„Wir haben ihn ja nach der Verfolgung kritisiert. Und so wie er das Live-Interview gegeben hat, glaube ich auch immer noch, dass wir ihn zu Recht kritisiert haben“, erklärte Lesser im Podcast Biathlon Doppelzimmer , ließ jedoch ein „Aber“ folgen: Er gestand, dass er bei nochmaligem Nachdenken eine andere Sichtweise auf dessen Aussagen gewonnen habe.

Doll-Aussagen während der WM irritierten

Zum Hintergrund: Doll hatte nach einem enttäuschenden 16. Platz und vier Schießfehlern bei der WM-Verfolgung in Nove Mesto erklärt: „Ich habe versucht, ein gutes Rennen zu machen. Vier Fehler kann man akzeptieren, ist natürlich nicht das Ziel.“

Eine Selbsteinschätzung, die bei Peiffer auf Unverständnis stieß. „Ich würde ihn am liebsten einmal kurz schütteln“, sagte der ARD -Experte und ergänzte: „Benni, du bist jemand, der Weltcups gewinnen kann. Du bist jemand, der aufs Podium gehört. Da kannst du jetzt nicht sagen: ‚Ich muss vier Fehler im Verfolger akzeptieren.‘“

„Das sehe ich genauso wie Arnd. Sein Anspruch muss mehr sein als vier Fehler“, ergänzte Lesser, der inzwischen aber verstanden habe, was sein ehemaliger Teamkollege im Interview vermitteln wollte.

Lesser: „Vielleicht hätte er das noch näher erläutern können“

„Er hat es so gemeint, dass er die Fehler akzeptiert hat. In dem Sinn, dass die Schüsse besser kamen als in den Wettkämpfen vorher. Die Fehler waren knapper, er hatte ein insgesamt besseres Gefühl“, erklärt der 35-Jährige: „Vielleicht hätte er das noch näher erläutern können mit einem Nebensatz.“